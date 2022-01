Nenecho alquiló un supercamión que operaba "60 horas" por día

Sin detalle. Factura no especifica cantidad de camiones y no se adjunta hoja de servicio o solicitud municipal

Unas 1.650 horas se consignan para un camión simple en un periodo del 1 a 28 de junio en una de las facturas de LD Constructora de Lorena Duarte Gutiérrez, empresa que aparece como mayor beneficiaria en alquileres de camiones, contenedores y maquinarias con unos G. 2.213.841.000 en dos contratos desde enero hasta setiembre de 2021.

Sin notas de pedidos de servicios desde la Municipalidad de Asunción, el documento solo especifica el uso de camión simple a G. 100.000 la hora, sin más detalles, lo que hace unas 60 horas de trabajo diario para esa maquinaria -solo por recalcar, un día tiene 24 horas-, un imposible para un solo equipo. Igualmente, en periodos de seis e incluso de un día las horas trabajadas van de 150 a 1.590. En ningún caso se encuentra la cantidad de automóviles y máquinas empleadas.

Para comprender si existe un número más alto de máquinas designadas sin especificar, o si se establecieron sobrecostos especiales, que igualmente no figuran en ninguna parte del contrato, Úh se puso en comunicación con el celular consignado en las facturas de la empresa LD construcciones, la persona que atendió al conocer el origen de la llamada, dijo ser la secretaria de la empresa y refirió que no podía brindar detalles. En tanto, el número aparece como usuario de línea particular y no empresarial, con la foto de la aplicación whatsApp de la dueña Lorena Duarte Gutiérrez.

Como proveedor LD cuenta con escasa experiencia en contrataciones, con cuatro licitaciones desde el 2019 firmadas con municipalidades para realización de obras, por montos de hasta G. 170 milllones realizados recién desde el 2019.

con vínculos

En el mismo rubro se encuentra Corporación Agartha de Jorge Velilla Cabriza, hermano del director de Centro Municipal de Promoción Empresarial (Cemupe) y concejal suplente número 2 por la ANR por Asunción, César Velilla Cabriza,

Agartha sumó contratos por G 747.008.080 en el préstamo remunerado de furgones, camiones simples y de dos ejes además de retroexcabadoras de abril hasta setiembre de 2021.

De igual manera del uso de estos equipos no existe pedidos de servicios de la Comuna, ni detalle de máquinas que realizaron la cantidad de horas abonadas en el periodo contratado en las facturas. Y se omite el pliego de bases y condiciones. Los documentos son parte del segundo pedido de transparencia a la Municipalidad, impulsado por Johanna Ortega

En factura. En 28 días camión de eje simple realizó 1.650 horas de trabajo, unas 60 por día.

Cercanos. En el rubro de alquileres de camiones beneficiario es hermano de director municipal.

2.213 millones de guaraníes se adjudicó en dos contratos en el 2021 a LD Constructora por alquileres de camiones.