Negocian concejalías y otros cupos políticos en Asunción

Miguel Sosa, quien acompaña la candidatura del senador Arévalo, relató que las negociaciones se realizan priorizando la candidatura del legislador y que si se llega a un acuerdo, el candidato a intendente deberá elegir quién será el que encabece la lista de candidatos a concejales.

“Probablemente vamos a cerrar un acuerdo con Julio Ullón y Hugo Ramírez”, destacó el dirigente.

En el equipo de Arévalo también surgen los nombres de los dirigentes Luis Bernal, Miguel Chaparro y Armando Penayo. Sosa mencionó que se negocia sin Rodríguez porque él no pertenece a Honor Colorado, tampoco a Añetete. Destacó que Horacio Cartes no tomó una decisión para respaldar a algún precandidato. Mañana se presenta el movimiento de Arévalo, Fuerza Auténtica Colorada, con el cual competirá, ya que es muy probable que no haya chapa de Concordia en Asunción.