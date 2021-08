En una conversación de no más de 30 minutos con ÚH, Camilo Pérez López Moreira, presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), analizó con puntillosidad los reclamos que demandan una afición deportiva que espera mejores resultados deportivos en los deportes olímpicos.

“Cuando viajo al interior del país, el señor que cobra el peaje me dice: ‘Presidente, ¿y las medallas?’. Para que eso suceda, necesitamos más competencias internacionales, yo creo que lo que hoy tenemos alcanza para Sudamérica y para hasta Juegos Panamericanos”, menciona.

Sin embargo, inmediatamente, hace notar: “Pero el siguiente paso ya tiene que ser el de tener atletas compitiendo en Europa, 10 de los 12 meses afuera. No compitiendo solos; lastimosamente no tenemos la manera de hacer eso hoy. Tenemos atletas profesionales que hacen ese tipo de competencias, como Fabri Zanotti o como Vero Cepede, pero si bien Fabri viaja con su equipo, Vero no lo puede hacer. Nosotros deberíamos de darles más apoyo a otros atletas que están emergiendo y pensando en París 2024, darles un soporte más internacional, que viajen entre 4 y 6 semanas, y que vuelvan.

Por eso es que tenemos tanta diferencia con los europeos. Los nuestros compiten poco afuera”.

Ante la consulta de cuál es el nivel del deporte paraguayo hoy, responde: “Nuestro deporte creció muchísimo, así como también creo que no es lo suficiente, y viendo nuestra actuación en Juegos Odesur y Juegos Panamericanos se percibe el crecimiento. Es muy cierto que aún nos falta para llegar a escalones más altos, pero para llegar a eso necesitamos tener decisiones de Estado que hagan que nuestro deporte sea encarado de manera diferente”.

“¿Por qué creo que estamos mucho mejor? Porque antes no teníamos prácticamente infraestructura deportiva, hoy la tenemos, si bien necesitamos más y necesitamos ir más hacia el interior”, admite el dirigente.

“Creo que los pasos que se están dando son muy importantes. Tenemos buenos entrenadores en varias disciplinas deportivas hoy trabajando; ese trabajo no se va a ver pronto, creo que se va a ver en cuatro o en algunos casos en ocho años, porque veníamos con una base deportiva muy pero muy pobre. Y los resultados que teníamos eran resultados que se daban exclusivamente por el talento de algunos atletas, o con la medalla olímpica de Paraguay en el fútbol, porque somos buenos en fútbol, porque se dieron que las estrellas se junten”, amplía.

“Hoy estamos dentro del proceso y podemos darnos cuenta del crecimiento, por las 30 medallas en Cochabamba y la cantidad de cuarto y octavo puestos que se consiguieron en los Juegos Panamericanos y soy muy consciente de que todavía nos falta el paso para llegar a los Juegos Olímpicos”. “Siempre digo: ‘No quiero hacer una analogía con el fútbol’, pero cuando nosotros clasificamos a un Mundial de fútbol es una fiesta nacional... estos chicos clasificaron al Mundial de todos los deportes”.

Camilo Pérez señala que “los recursos que se otorgan con la Ley del Deporte no alcanzan porque solo son entre 80 y 90.000 millones de guaraníes, que es lo que puede obtener la Secretaría Nacional de Deportes, con el impuesto selectivo al consumo y porcentajes, son casi 12 millones de dólares de presupuesto, pero de esos 12 millones de dólares hay un alto porcentaje que debe ir destinado por ley a obras de infraestructura, un gran porcentaje al deporte de tercera edad, el resto para las federaciones y nosotros (deporte de alto rendimiento)“.

“Si vos hacés las divisiones y no alcanzan. Entonces charlando con otros dirigentes de países vecinos, pongo como ejemplo Chile, que es un país más desarrollado que el nuestro, pero es el número que hoy manejo. El Operativo Tokio 2020 le costó al Gobierno chileno 20 millones de dólares y es mucha la diferencia”, comenta.

“Quiero dejar super en claro, no es que estoy criticando a este Gobierno, ni al anterior. Yo estoy hablando del trato en general que nos da la sociedad al deporte, que no pasa por el gobierno de turno. El Gobierno hoy está haciendo un gran esfuerzo para poder organizar los Juegos Odesur, el año que viene. No es poca cosa eso, con todas las necesidades que hay en nuestro país. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Una política de Estado para el deporte, porque el deporte es educación, es salud, es respeto. Una sociedad saludable pasa por el deporte”.

Finalmente, Pérez señala que el gran desafío deportivo son los Juegos Odesur que se harán en el país el año que viene: “Nos trazamos como meta lograr 50 medallas, si no lo logramos será un fracaso”, cerró con énfasis. “Es un gran desafío, pero vamos a lograr”.



