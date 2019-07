Nave Azul : Un recorrido por el universo creativo del genio Pindú

La exposición, La Nave Azul, obras de Jenaro Pindú, que reúne más de 50 obras, dibujos, grabados, collage e impresiones del desaparecido artista visual, se concreta gracias al interés y el trabajo realizado por el también arquitecto, Félix Toranzos, con el objetivo de rescatar, conservar y divulgar las obras del creador nacional.

“La Nave Azul es una colección de obras que la vengo construyendo desde el 2013, año en que produje una muestra en su homenaje en el Museo del Barro. Desde esa fecha vengo investigando y recopilando sus obras; no solo incrementando mi colección, sino también el registro de sus creaciones”, explica Toranzos, actual director del Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo del Centro de Artes Visuales/Museo del Barro.

El también artista visual señala que la muestra lleva por nombre La Nave Azul, en alusión a una serie de obras que Pindú “encasilló dentro de esa denominación”.

“Esto me llevó a un interés mayor hacia esa serie que proviene de la realización de las famosas arcas que él diseñó, y que luego se convirtieron en otras similares después de pasar por el proceso del collage”, añade.

Además del Museo de Arte Contemporáneo de Asunción y Museo de Arte Popular y Dibujo Contemporáneo del Paraguay, las obras de Pindú figuran en el Museo de Arte Americano de Maldonado (Uruguay) y la Colección Wheele de Nueva York, entre otros espacios.

Diseños. El aporte de Pindú puede ser evaluado tanto en el orden arquitectónico, urbano y ambiental, como en el ámbito del diseño de la plástica. El participante de varias y prestigiosas bienales a nivel regional, y ganador de numerosos premios, es el responsable del diseño de emblemáticos edificios en Asunción, entre ellos, el Nautilus o el inconcluso Castillo Pindú.

“Jenaro dejó un legado muy importante en sus construcciones que simulaban ruinas en las mansiones diseñadas en mágicas perspectivas. Es por eso que necesitamos proteger ese legado. Él demostró un lenguaje propio en sus creaciones”, agrega Toranzos.

Protección. En este sentido, indica que existe una preocupación de rescatar y conservar las creaciones de este genio nacional.

“Tenemos que mantener la memoria de los grandes creadores de nuestro país. Pindú no solo es un ejemplo de trabajo de investigación y valorización, sino el comienzo de otras inquietudes sobre el patrimonio cultural de nuestros creadores. Proteger su memoria es dar pie a cuidar a otros”, apunta.

“Este trabajo de la mirada de un artista sobre la obra de otro artista (la exposición) sirve para que nosotros empecemos a cuidar nuestros valores y nuestro patrimonio cultural. Jenaro fue y sigue siendo único en su género, así como muchos otros que van dejando huellas en nuestro país”, remarca Toranzos.

Opinión

“Fue un visionario y dejó una obra única”

“Pindú fue un visionario, tanto en arquitectura como en las artes visuales, el dibujo, grabado y técnicas mixtas. También se preocupó mucho por la ecología y desarrolló un lenguaje propio sobre el futuro del planeta. Su mayor legado es haber dejado una obra única, trascendental y magnífica. Jenaro no deja un antes o un después, sino que se encargó de darnos algo diferente, muy personal durante el desarrollo de su obra. No olvidemos que también fue poeta; escribió de una manera muy particular. Su gran legado es la valiosa creatividad inmersa en sus dibujos, grabados, collages y en su arquitectura, a la que trataba como una máquina atemporal; no sabías si estabas en el pasado, presente o futuro”. Félix Toranzos, artista visual.

Su perfil

Jenaro Pindú Tami nació en Asunción en 1946. Fue un destacado dibujante, escultor, grabador, pintor y arquitecto paraguayo. Falleció en Asunción en 1993, a la edad de 47 años. Realizó numerosas exposiciones en el país a partir de 1966 y hasta 1989. Entre los premios y distinciones que recibió figuran la Mención de Honor en el Concurso de Artes Plásticas del Centro Cultural Paraguayo Americano (1966); Segundo Premio del Concurso de Cuentos de La Tribuna, Premio Invitado de Honor II Bienal de Maldonado (1977), el Gran Premio III Bienal de Maldonado (1979), y la Mención Especial del Mejor Grabado, Salón Latinoamericano de Dibujo y Grabado de la Galería de Arte Contemporáneo (Argentina, 1989).