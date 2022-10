“Nadie quiere descansar”

Nacional sigue firme en punta y es uno de los principales candidatos para quedarse con el título del torneo Clausura.

En charla con la 650 AM, el ofensivo Danilo Santacruz expuso acerca del sistema de trabajo que viene realizando su equipo, en donde desde hace más de una rueda no concentra: “Desde la primera rueda del campeonato no concentramos. Es una decisión del grupo. Actualmente en lo económico no hay problemas en el club”.