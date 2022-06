Nadal trepa en la ATP

Merced al 14º título del tenista mallorquín en París, Nadal superó al griego Stefanos Tsitsipas, finalista el año pasado en Roland Garros, pero eliminado este año en octavos por el danés Rune.

También destaca el regreso al Top-20 del croata Marin Cilic (17º) después de su excelente recorrido en París, donde solo perdió en semifinales ante Ruud.

“Soy una persona competitiva, me gusta la competición en general. Además, me gusta jugar a tenis. Mi motivación no es conseguir récords, va en el hecho de seguir dándome opciones de hacer algo que me gusta”, expuso el español tras su conquista en París a lo que sumó: “Desde pequeño me obligaron a tener una buena capacidad de autocrítica, a no buscar culpables fuera de mí mismo, y aceptar los errores como personales.



El Rey de los Grand Slam y París se acerca al líder mundial Novak Djokovic, a falta de otros 2 grandes.