Muy por debajo

Cerro Porteño cedió el invicto en la Libertadores, con derrota de visita ante el Colón de Santa Fe por 2-1. A pesar del marcador negativo, continúa siendo el líder del Grupo G.

El Ciclón no estuvo a la altura de las expectativas, entregando la iniciativa al rival en la primera parte, tiempo en donde el equipo no se acomodó a las variantes que propuso el entrenador. El cambio de figura táctica influyó en el desempeño de la zona defensiva que no encontró solidez para cortar los circuitos del rival.