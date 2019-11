Músicos de Suiza y Alemania actúan en teatro capitalino

En la cita, se presenta la primera audición en Paraguay de Trois Paysages de Breughel, de René Gerber (Suiza), obra inspirada en el impresionismo francés. También se interpretarán Concierto para violín Nº 1, opus 6, de Niccolò Paganini (Italia), composición de gran exigencia para el solista, con Sebastian Müller como protagonista; y la Sinfonía Nº 4, opus 13, del compositor checo Antonín Dvorák, representante del nacionalismo musical de su país con trascendencia mundial.

INVITADOS. El suizo Emmanuel Siffert se desempeñó como director titular de la European Chamber Ópera de Londres (Inglaterra), la Orquesta de Cámara Suiza, la Orquesta Sinfónica Aosta (Italia), entre otras.

Por su parte, el violinista Sebastian Müller imparte clases de violín en el Royal Northern College of Music, en Manchester; el Royal Birmingham Conservatoire; en la Guildhall School of Music and Drama de Londres; y en la Chetham’s School of Music (Manchester).