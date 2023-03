Murillo: “Se me faltó el respeto en General”

El delantero, Yeiber Murillo habló ayer en Fútbol a lo Grande sobre su sorpresiva salida de General Caballero de JLM.

"No tengo quejas de General Caballero, ellos me notificaron la salida y me querían dar un mes de sueldo, pero luego con ayuda de mi representante (Lucas Domenech) cobramos todo (cuatro meses). Si bien ellos me bajaron a la Reserva, se me faltó el respeto en General Caballero", señaló el venezolano.