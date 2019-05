Municipios no informan sobre compras que planean hacer

Unas 65 entidades públicas –62 son municipalidades– hasta la fecha no comunicaron a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sus respectivos Programa Anual de Contrataciones (PAC), correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El 28 de febrero pasado feneció el plazo que tenían para presentar su cronograma de llamados, así lo establece la Ley de Contrataciones Públicas.

Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, dijo que al no presentar una institución su PAC lo que básicamente hace es dejar de informar todo lo que va a realizar en materia de contrataciones durante el año.

“Son muchas municipalidades que no presentaron su Programa Anual de Contrataciones; eso impide la verificación en el seguimiento de sus procesos de contratación, que se rijan por la Ley 2051 (de Contrataciones Públicas)”, expresó Seitz.

Afirmó que el PAC constituye un elemento “muy sensible” a la hora de medir el trabajo administrativo de cada institución. “(...) es la vara contra la cual se compara qué hizo y qué no hizo una institución de acuerdo con lo planificado”, aseveró.

“En este momento no tenemos idea ni siquiera de qué se planificó en cada una de estas instituciones”, añadió el titular de la DNCP.

Algunos municipios en falta son el de Ybycuí, Sapucái, Itacurubí de la Cordillera, Caazapá, Arroyito, Horqueta, Choré, Nueva Germania, Capitán Bado, Mauricio José Troche, Alberdi, Fuerte Olimpo, Puerto Casado, entre otros.

En la misma situación se encuentran Ferrocarriles del Paraguay SA, el Instituto de Educación Superior Dr. Raúl Peña y el Instituto Superior de Bellas Artes.

Seitz remitió una nota, adjuntando el listado de las instituciones en infracción, a la Contraloría General de la República, pidiendo su intervención. Anunció que en los próximos días enviará una nota similar al Ministerio de Hacienda.

“Esta situación impide que el sistema funcione adecuadamente y cuando vemos este tipo de anomalías empezamos a disparar todos los mecanismos de prevención contra problemas en materia de licitaciones públicas”, manifestó.

Sin sanción. En la Ley de Contrataciones Públicas no se establecen sanciones para las instituciones que incumplan la norma en cuestión. “Lastimosamente, no hay una sanción expresa en la ley, pero sí tendría que iniciarse dentro de cada una de estas instituciones, después de la remisión de nuestra comunicación, una averiguación interna para ver por qué no enviaron el PAC”, señaló el titular de la DNCP.