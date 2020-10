Municipio rechaza imputación de la Fiscalía y alega persecución política

Desde la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción anunciaron que pedirán la nulidad del acta de imputación hecha contra Mario Ferreiro, ex intendente de Asunción, el actual jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez, 11 concejales y la ex directora de Contrataciones de la Municipalidad de Asunción María Laura Schiavo, por el supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos en el caso de la empresa Empo Ltda. y Asociados, concesionaria del vertedero municipal.