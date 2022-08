Mujeres destacadas en el mundo automovilístico

@marianquirogaa

El ámbito de las carreras no solo se enfoca en personas del género masculino, también se encuentran mujeres, quienes se destacan en el rubro, como Hannah Schmitz, Susie Wolff, las paraguayas Andrea Lafarja, Joana Siemens y Tatiana Torres, que demuestran que las competencias automovilísticas no son ecosistema exclusivamente para los hombres.

De este modo, las destacadas de esta lista son representantes del mundo automovilístico: desde copilotas e ingenieras, hasta jefas de famosos equipos de carreras, e incluso presidentas de corporaciones automovilísticas.

Si bien existe un largo camino por recorrer, poco a poco ellas van tomando terreno cada vez más relevante en el ámbito motor. Gracias a la voluntad, al sacrificio y al afán de esfuerzo y superación, hay mujeres que están derrumbando todos los obstáculos de una sociedad históricamente machista y están haciendo un nombre.

Ya lo había dicho el ex piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg: “Cuando a las mujeres se les da una oportunidad real, las inspira increíblemente, pero rara vez las tienen. La Fórmula 1 (F1) no especifica en ningún lado que es una categoría masculina. En los deportes de motor, al igual que en los deportes ecuestres o la vela, la supuesta superioridad física de los hombres apenas tiene un papel importante. El resto es talento, experiencia, técnica y, sobre todo, fuerza mental. Por cierto, los pilotos pequeños y delicados incluso tienen ventaja sobre los pilotos grandes y pesados”, remarcó el campeón mundial de F1.

Impulso de velocidad

Susie Wolff, actual esposa de Toto, director de Mercedes, es la última mujer en haber participado en pruebas oficiales de F1 cuando era tester de Williams. En particular, Susie es una de las pocas mujeres que condujeron un auto de F1.

La británica de 39 años actualmente es directora de equipo; dirige el equipo de FE Venturi Racing desde 2018 y, bajo su enérgico liderazgo el equipo logró su campaña más exitosa en 2020-21.

Entre 2001 y 2004, compitió en la Fórmula Renault, logrando tres podios. En 2005, pasó a la F3 Británica, pero su temporada fue interrumpida por una lesión de tobillo sufrida durante el invierno.

ESTRATEGIAS

Lo que pintaba para ser una tragedia se terminó convirtiendo en oro puro para Red Bull Racing el pasado mes de julio en el Gran Premio de Hungría. En ese entonces Max Verstappen largó en la onceava posición y terminó en primer lugar en la competencia, un éxito que se gestó desde el cerebro de la escudería: la ingeniera de estrategia, Hannah Schmitz.

La ingeniera de 37 años ya fue clave en varias carreras. Ella desarrolló el plan para que el neerlandés pasara del décimo lugar en el que había largado el Gran Premio de Hungría a ganar la última competencia.

La ingeniera principal de estrategia catalogó a esa victoria del actual campeón y líder del torneo como “una de las mejores de la temporada” y también explicó por qué decidieron largar con el neumático blando, aunque reveló que comenzar la carrera así no era el plan.

Según explicó la británica, con 13 años en el equipo, la decisión final la tomó ella, pero antes recopiló la información que le dieron otros ingenieros y los propios pilotos.

En Paraguay

Las mujeres paraguayas van superando obstáculos en todas las áreas, poniendo énfasis en el mundo del automovilismo.

La primera que se viene en mente es Andrea Lafarja. La compatriota hizo historia en el mundo automovilístico, participando en el Dakar 2022. La corredora compitió en un Borgward BX7 EVO 4x4, dejando en alto la bandera nacional y reafirmando, una vez más, que esta competencia no es solo para hombres. “Desde que tengo uso de razón quise correr. Miraba a los grandes pilotos nacionales y decía que algún día estaría entre ellos. No sabía cómo, porque en ese momento no existían mujeres corredoras en el país, pero la vida me hizo ir por otro camino, hasta que hace 4 años dije que era mi momento y lo hice, me probé como piloto y como una mujer en algo considerado solo de hombres”, expresó en aquella ocasión.

Otra mujer que subió al podio fue Joana Siemens, con su participación en el Transchaco Rally 2022. Con su participación demostró una enorme valentía navegando a su padre, Udo Siemens, a lo largo de las tres etapas en el Honda Civic EP3. Joana también evidenció una actitud de hierro más todavía porque les tocó venir desde atrás luchando con caminos muy golpeados. También se consagró ganando la clase RC4B.

La mujer de 30 años cuenta que desde los 15 años empezó a correr competencias en karting, pero su vida de velocidad ya empezó a los pocos meses.

“Es que mi papá en aquel entonces participaba en el motocross y después en los superprimes locales siempre llevaba a toda su familia. Y en la época del TCR, los domingos mi papá volvía de las picadas y nos tenía que llevar a mirar en alguna parte los autos que pasaban. Y eso que solo tiene hijas”, cuenta entre risas.

En el 2011, a los 20 años, empezó a correr los superprimes junto a su padre. Ese mismo año también participó del TCR.

Por unos años se alejó de las pistas de carreras y se abocó a un emprendimiento. Pero este año, tras la propuesta de su padre, Joana subió nuevamente a un auto de Rally y, pilotando a su padre, tuvo la oportunidad de participar de nuevo. “Fue un gusto. No sé si diría que es difícil, pero creo que me gustan los retos y así me tomo el Rally, como un reto”, aclara.

Menciona que cada vez que sube al auto siente una adrenalina “y a la misma vez una concentración enorme, siento que somos piloto, copiloto y auto, un solo motor que solo puede funcionar si cada uno da lo mejor de sí mismo”.

Otra navegante que hizo historia ganando en su respectiva categoría fue Tatiana Torres. La mujer ya viene demostrando un muy buen nivel en la butaca derecha del Mitsubishi Lancer EVO X conducido por su padre, Osvaldo Torres.

Su pasión por las carreras inició a los 16 años, corriendo por el campeonato regional. En ocasiones también fue copiloto de su hermano.

Tatiana menciona que el mundo motor no es un mundo exclusivo para hombres. “Cuando se quiere se puede, no hay nada imposible“, dice con seguridad.

Confiesa que al subir al auto antes de una carrera siente nervios, “pero ya en marcha tengo que estar tranquila”.

Así, Joana y Tatiana forman parte de la lista de mujeres paraguayas ganadoras, sumándose a Andrea Lafarja y dejan en evidencia que las mujeres van tomando terreno en la esfera automovilística.