Muestra Embellecer mi muerte inicia mañana en Fábrica

La exposición se podrá visitar desde mañana, a las 18:00, mientras que para los días siguientes el horario establecido es de 9:00 a 12:00, y de 16:00 a 19:00, previo agendamiento siguiendo las medidas sanitarias. Para agendarse, se debe llamar al (0981) 616-287.

“Resulta una paradoja pensar que la muerte forma parte de la vida misma. Su figura me intriga: la ignoro o trato de ignorarla, dejándola en el inconsciente, como en general se hace con ella. Creo que nadie la dimensiona hasta que se acerca afectando a un ser querido. Entonces, se vuelve inevitable pensar en ella. No la pienso como un suicida, sino con mucho respeto, como algo no resuelto. ¿Qué pasa cuando sucede? ¿Duele? ¿dura? ¿desaparece?”, menciona el texto del autor.

Estas preguntas se vieron intensificadas a causa de la pandemia causada por Covid-19. La manera en que la figura de la muerte fue incorporándose en su producción fue inadvertida. “No estoy muy seguro de cómo fue, pero asumo que se manifestó en mis búsquedas encaradas mediante la técnica del grabado en madera y linóleo”, destaca.

Enmanuel López Genes nace en Asunción en 1979 y desde joven realiza estudios de técnicas pictóricas y artes visuales en talleres privados. Es profesor superior de Diseño y licenciado en Diseño Gráfico por la Escuela de Bellas Artes de Asunción. También es diseñador de indumentaria y tiene especialización en educación superior.