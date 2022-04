MSP plantea descentralizar atención con más hospitales

En conversación con Monumental AM, el ministro de Salud, doctor Julio Borba, recordó que existe una deuda histórica con la población en este sentido.

La falencia de la falta de infraestructura también es un problema presente. Borba recordó que el último gran hospital construido en el país fue el Nacional de Itauguá, hace más de tres décadas.

Mencionó la necesidad de crecer en ese sentido. Como dato, contó que se están construyendo los hospitales del Sur y Coronel Oviedo. Con estos centros asistenciales se descentralizará la atención, dijo.

Borba no mencionó en la entrevista un pendiente del MSP: La construcción del nuevo hospital de Barrio Obrero.

Dicho centro asistencial iba a ser construido al costado del Regimiento de Infantería, en el barrio Tacumbú. Sin embargo, dicho proyecto quedó de lado ya que el suelo no ayudaba. Aún queda pendiente conocer la nueva ubicación del futuro hospital. Otro avance que recordó fue el trabajo conjunto que se realizó con IPS en la pandemia. Adelantó que esto se está volviendo a reactivar con la integración del sistema de salud.

fondos. Borba comentó que actualmente el presupuesto anual de dicho ministerio es un poco más de USD 1.000 millones. Dicho monto es utilizado para hacer funcionar el 100% de la salud pública en Paraguay. El IPS –agregó– cuenta con un monto casi similar para el 20% de la población objetivo en el país.

Haciendo un repaso, comentó que en el 2019 se hizo un cálculo sobre cuánto personal se necesitaba para cubrir por lo menos en lo básico el funcionamiento del sistema. Dicho análisis arrojó una cifra cercana a los 18.000, dijo.

Recordó que la falta de especialistas en algunas áreas en los hospitales es un problema histórico que se arrastra en el país. Explicó que no se trata solo de contratar médicos especialistas, sino que estos también vayan al interior del país, lo cual sigue siendo una falencia en el sistema.

Fármacos. Por otro lado, aclaró que muchas veces la falta de medicamentos no se da por falta de planificación.

Explicó que en algunas ocasiones no llegan en tiempo y forma los pedidos que se realizan. Otro problema ocurre con las protestas que aparecen en las licitaciones.

Como ejemplo comentó que hace 30 o 40 días dio las indicaciones de que se bajara definitivamente un pedido porque prácticamente llevaba dos años de proceso.

“¿Por qué?, porque tenía protestas, contraprotesta. Imposible es así. Y la gente no va a entender por qué no hay tal medicamento, tal equipo, simplemente por el hecho de que se matan entre los proveedores y no tenemos tal producto”, comentó Borba.

CRECIMIENTO. La amenaza y posterior llegada del Covid dio un impulso al fortalecimiento del sistema. Este se dio en infraestructura, contratación de más personal, más camas en terapia y contar con más insumos. “Pero también hay que tomar en cuenta que creció el sistema de salud. Por lo tanto seguimos todavía con ese déficit, entre comillas, que tenemos a nivel país”.

Con respecto al caso del doctor Ignacio Mendoza, superintendente de Salud, confirmó que sigue en el cargo.



De que hay una deuda histórica con la salud pública en el país, la hay. Hay muchísimo por hacer todavía.

Julio Borba,

ministro de Salud Pública.



