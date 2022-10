MRA: Denuncian desidia en barrio y piden presencia a autoridades

“Es insostenible lo que estamos viviendo, no nos dejan trabajar, nos tienen encerrados en nuestras casas, no podemos salir a las calles, cada momento es un riesgo. No sabemos en qué momento puede ocurrir algún hecho de inseguridad, en cualquier momento pasa algo”, lamentó un comerciante del barrio Corumba Cué de Mariano Roque Alonso, sobre el descontrol y la situación de violencia generada por jóvenes indígenas adictos que mantienen en zozobra la zona.