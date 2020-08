Movimiento de Afara se inscribió contra la alianza de cúpulas

El movimiento agrupa a dirigentes y convencionales descontentos con el acuerdo de la cúpula de la ANR con la Operación Cicatriz, que intentará presentar candidaturas de consenso en todo el país.

“Los auténticos dirigentes del partido vamos a salir al cruce y a ser la alternativa que el colorado espera. No van a poder someterle más a la dirigencia, no van a engañarrnos más con espejitos, no van a correr sus muñecos de torta, sus secretarios, los serviles y obsecuentes”, dijo el convencional Jorge Miranda, uno de los representantes del movimiento.

Según Miranda, “la idea de esta Operación Cicatriz articulada por el monje negro José Alberto Alderete es el continuismo del equipo de bandidos que usan la Junta de Gobierno como cueva, como el refugio de los impresentables”.

Aseguró que “los clanes van a presentar sus hombres ranas, ya que ellos no pueden porque tienen deuda pendiente con la Justicia”.

Precisó que si la ANR no demuestra capacidad de renovación a los afiliados, la nucleación política perderá en las elecciones del 2023, ya que el panorama es oscuro.