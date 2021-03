Movilización cambió posturas sobre juicio a Abdo y HC le da la espalda

Hasta antes de que la ciudadanía saliera a reclamar la destitución del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en una movilización en el microcentro de Asunción por la crisis sanitaria, las diferentes bancadas de la Cámara de Diputados, cuerpo encargado de iniciar el enjuiciamiento, rechazaban la idea de un juicio político alegando que no era el momento y que se debían buscar acuerdos políticos.

Sin embargo, las posturas cambiaron radicalmente cuando la gente volcó su hartazgo en las calles. Las cuatro bancadas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), con 29 diputados, anunciaron la presentación del pedido de juicio político, con Celeste Amarilla como vocera.

En la mañana de ayer, el Partido Encuentro Nacional (PEN), representado por Kattya González y Norma Camacho, emitió un comunicado apoyando el enjuiciamiento tanto a Abdo como al vicepresidente Hugo Velázquez, a quienes responsabilizaron de la corrupción y la mala administración de los USD 1.600 millones en préstamos otorgados para mitigar los efectos de la pandemia. Exigieron además la convocatoria de elecciones.

Desde el Partido Hagamos, Carlos Rejala ya había manifestado días antes que apoyaría el juicio político.

TIBIEZA. El Partido Patria Querida (PPQ), que cuenta con tres diputados, fue el único sector de oposición con representación en Cámara Baja, sin una postura contundente sobre el juicio político y en un comunicado se limitaron a pedir explicaciones sobre los últimos sucesos y respuestas para la situación sanitaria, educativa y económica. “Si no lo hace o no responde en los términos requeridos para así dar estabilidad a nuestro país, oportunamente el pueblo a través de las instituciones responsables se lo demandará”, expresó.

El diputado Sebastián García dijo que es necesario primero superar la crisis. En tanto que Sebastián Villarejo indicó que un juicio no es posible por falta números. “La salida de un presidente de la República necesita un gran acuerdo previo, votos; hoy la Cámara de Diputados tiene mayoría colorada, un intento sin mayorías termina en realidad siendo un salvataje”, señaló.

Para concretar un juicio político debe ser presentado un libelo acusatorio en la Cámara de Diputados, que se convierte en la instancia acusatoria, y se necesitan de 53 votos para que sea aprobado, para derivar a la Cámara de Senadores.

DISIDENCIA. Desde Honor Colorado, que salvó al presidente y al vicepresidente en el primer intento de destitución en el 2019, tras el acta secreta de Itaipú, dieron la espalda ayer al mandatario, presionados por la indignación ciudadana, aunque no sentaron una postura sobre el juicio político. No obstante, anunciaron que se reunirán mañana. “Hoy la ciudadanía exige respuestas, no convocatorias a dirigentes en plena emergencia sanitaria. Como presidente de la ANR rechazo el actuar de algunos presidentes de seccionales; debemos escuchar y apoyar los reclamos de la gente; y aceptar que es el momento de dar soluciones”, indicó Pedro Alliana.

El cartismo intentó desmarcarse de la crisis. “El movimiento Honor Colorado no forma parte de este Gobierno. Esperamos una fuerte reacción del presidente de la República ante esta situación que sencillamente no va más. Bajo estas condiciones es insostenible. ¡Defenderemos a nuestra Nación con principios y valores!”, afirmó Raúl Latorre.

Derlis Maidana, por su parte, apuntó al hartazgo y la falta de credibilidad del Gobierno. En tanto que Miguel Del Puerto dijo que esperarán a los hechos.