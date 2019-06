Morel y el gol del siglo

“La gente me recuerda mucho por ese gol, agregó el goleador a lo que rememoró: fue un envío de Isasi por derecha, me anticipé con pique corto a los centrales Tonino y Amaral, salté para bajar el balón de pecho, pero el centro fue con efecto, por lo que la pelota quedó alta. No dudé, pegué el salto y el remate me salió fuerte y recto.”

Siguiendo el relato emotivo, Morel expuso: “Tres veces picó adentro, el arquero intentó manotear y cuando Talavera cabecea más al fondo yo ya estaba gritando con la gente en platea baja. En ese momento para mí fue un gol más, después supe darle el valor que tuvo esa definición, fue un golazo.”