Morel quiere sumar

Puntualizando acerca del nuevo DT de la Albirroja, Guillermo Barros Schelotto, Morel expuso: “Todavía no tuve la oportunidad de hablar con el DT ni con el cuerpo técnico, pero el sábado de noche estoy por ahí para interiorizarme de todo”. Mencionó que recibió comentarios de “muchas personas del plantel que estuvieron con él y tienen muy buenos conceptos de su trabajo, que sabe tratar muy bien con los jugadores y creo que ya vamos a tener chance de dialogar y saber si le seré útil”.

El ex Guaraní pasa por un buen presente a lo que remarcó: “Adaptarme al equipo ayudó mucho en la evolución de mi juego, me siento cada vez más cómodo”. La Albirroja afrontará dos juegos antes del cierre de la temporada: vs. Chile (jueves 11, a las 20:00 horas, en el Defensores) y vs. Colombia (martes 16, a las 20:00, en Barranquilla).



5

juegos disputados suma Jorge Morel en la presente Eliminatoria. Fue titular en cuatro partidos.