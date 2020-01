Montero: “Preocupa la forma de obrar”

“Olimpia pidió que se le investigue a determinado funcionario (Luis Ayala) del órgano de ética por violación del deber de confidencialidad y lo primero que dice la nota es que esta persona no cometió ningún tipo de infracción”, expresó Montero en comunicación con la 1080 AM. “A mí me preocupa muchísimo la injerencia que pueda tener esto en el Tribunal de Ética, si es que la cabeza sale a decir que no hay ninguna infracción, añadió.

Montero indicó además que la nota llegó tarde. “Ellos debieron de llamar a la mesura. Después de que ya se ventiló el nombre del club, de la persona, sacan esto y encima sin responder un pedido que hicimos ayer (lunes)”, cuestionó.

Me preocupa que se esté obrando de esta forma. ¿Para qué están los órganos de denuncia, si al final no van a resolver estos tipos de casos”, culminó.