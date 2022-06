Monse Viveros, una esgrimista de oro

Es la primera vez que Paraguay es sede de los XII Juegos Suramericanos ASU 2022 y se convierte en una gran vidriera, donde se va a promover el deporte a nivel país y en América.

Monse Viveros, a pocos minutos de conseguir su medalla de bronce, en los Juegos Panamericanos de Esgrima, categoría Senior, en espada femenina, brindó entrevista para ÚH.

–¿Cómo te preparas para los Juegos ASU 2022?

–Todos los días, me entreno con mi equipo de mi Universidad Ohio State, mi objetivo es dar lo mejor para ASU 2022, así que tengo un ritmo muy intenso, ¡casi sin parar! Para mí es un honor competir aquí y es fantástico sentir el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi gente. Me da mucho ánimo, me impulsa a seguir adelante y me motiva a ganar.

Es la segunda oportunidad que compito en Paraguay, y he ganado medallas, 2 medallas, 1 en el Campeonato Sudamericano de mayores en el 2019, donde salí campeona sudamericana, y en el Campeonato Panamericano de Esgrima en Asunción 2022, donde gané la medalla de bronce histórica, porque es la primera vez que gano una competencia registrada y regulada por la Federación Internacional de Esgrima, y así sumo puntos para el ránking mundial y clasificar en los juegos olímpicos.

–¿Cómo ves los escenarios deportivos?

–Me encanta ver cómo se prepara el país para los Juegos ASU 2022, especialmente en la esgrima, que es el deporte que más conozco. Ver las obras nuevas y reacondicionamientos de estadios, pistas, canchas nuevas. Estoy superansiosa y emocionada para que llegue octubre. Los torneos de esgrima se van a jugar en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes del Paraguay, del estadio Federación Paraguaya de Tenis de Mesa. Donde, ¡unas 320 personas, podrán ir a alentarnos!

–¿Qué es lo que te apasionó de esta disciplina?

–Es todo lo que he aprendido de la esgrima, no solamente en la parte física, sino mental. Se requiere mucha madurez, mucha paciencia, disciplina, respeto al rival, me gustaría que este deporte se haga más conocido.

La esgrimista nos cuenta que su papá, el Sr. Carlos Ramiro Viveros, fue quien la inició en esta disciplina. Fue su primer entrenador desde los 8 años. Él le transmitió todo lo que sabía, y se enamoró del deporte. Su papá la impulsó y vio su potencial.

–¿Qué condiciones tiene que tener un esgrimista?

–No importa su tamaño, si es gordo o flaco, alto o bajo, pero sí tiene que utilizar su complexión física a su favor, y para ser atleta de alto rendimiento se requieren medidas más disciplinarias en cuanto al alimento, la hidratación, entrenar mucho.

–¿Cómo es un día tuyo?

–Estoy en la universidad, estoy estudiando Marketing en Universidad Ohio State, me levanto muy temprano, voy a clases y entreno casi 3 horas diarias, sigo estudiando hasta tarde, lo que no me permite tener mucho tiempo para socializar. Esa es la vida del atleta de alto rendimiento, es el sacrificio que hacemos, para llegar a los resultados que queremos.

Entré por una beca deportiva parcial, pero la Universidad al ver mi rendimiento y mis combates me extendieron, es casi completa, aún me quedan 2 años más.

La esgrima me dio la posibilidad de estudiar en el exterior, y seguir con mi entrenamiento. Quiero seguir participando en las competencias interuniversitarias y mi sueño es darle el oro olímpico a Paraguay.

Muy profesional y determinada, Monserrat nos expresa que hay momentos donde extraña tener cerca su gente, sus afectos, su familia y estar en el exterior, pero es necesario para subir su nivel deportivo. Y afirma: “Tengo dos objetivos claros, uno es entrenar para en algún día ser campeona olímpica, y el otro es estudiar para que me vaya bien en mi carrera también”.



Es la campeona sudamericana y bronce en el Pana, buscará lo más alto en ASU 2022.



Nuestra campeona, termina diciendo que: “Asu20222, va a ser una competencia muy fuerte, donde se va a poner de manifiesto el crecimiento del nivel deportivo nacional. Es la primera vez que Paraguay es sede delos XII Juegos Suramericanos ASU2022 y se convierte en una gran vidriera, donde se va promover el deporte a nivel país y en América”.



6.500

atletas, entrenadores y oficiales estarán participando de los Juegos Odesur, desde el 1 de octubre próximo.



34

deportes en 53 modalidades competirán en los Odesur, que se realizarán en nuestro país, entre ellos la esgri



Tengo los objetivos claros: Uno es entrenar para que en algún día pueda ser campeona olímpica y el otro estudiar para que me vaya bien.



La esgrima y sus principales características



La esgrima es otra de las disciplinas que se van a disfrutar en los XII Juegos Suramericanos ASU 2022, del 1 al 15 de octubre.

Este deporte combina destreza, estrategia y elegancia. A lo que se le suma otro atributo especial, que es la celeridad. Se dice que la punta del florete de esgrima es el segundo objeto en movimiento más rápido de todos los deportes, después de la bala del tiro olímpico. Los competidores son enfundados en uniformes blancos, esto le viene heredado de la manera de entrenar de tiempos antiguos, donde se colocaba un trozo de algodón manchado de tinta en la punta del arma. El objetivo era marcar los toques en el uniforme y distinguirlos bien. Y nada mejor que un contraste entre blanco y negro.