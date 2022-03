Misiones y Fuerte Olimpo piden rubros para escuelas

La medida de fuerza duró media hora y se comprometieron a realizar cierres intermitentes en la ruta y no dejar entrar a los alumnos si las autoridades educativas no se llegaban en el lugar.

“Pedimos docentes para segundo y tercer grado y para la materia de inglés, que se vuelva a contratar a una docente que venía desde el año pasado, vino la lista de los nuevos contratados y no vino su nombre, queremos respuesta y, si no nos hacen caso, vamos a seguir con la movilización la semana que viene si no viene la directora departamental de educación”, expresó Marta Pavón, madre de familia.

Se hizo presente en la institución la directora departamental de educación, Ada Báez Ruggeri, quien se reunió con los padres y llegaron a un acuerdo de seguir con las gestiones para lograr conseguir los docentes que faltan.

“Llegamos a un acuerdo con los padres y levantaron la medida; me comprometí a seguir buscando el rubro para la docente que interinaba en la institución el año pasado, porque ese rubro no fue rehabilitado, seguiremos trabajando para dar respuesta a las necesidades”, dijo la directora departamental de Educación de Misiones. VR

En Fuerte Olimpo. Los rubros de docentes que se acogieron al beneficio de la jubilación quedaron vacantes, la dificultad está en la falta de cobertura de estos puestos y las instituciones afectadas no pueden realizar nombramientos de interinos para poder cubrir los grados y cátedras que están sin docentes. Las instituciones educativas puedan realizar lo más inmediato posible los nombramientos de maestros interinos para que se pueda enseñar a los alumnos. AM