Misiones está de fiesta

En, Ayolas, el Grupo A, el actual campeón Ñemby enfrentará a Horqueta y a continuación se medirán Ayolas vs. Carmen del Paraná. Fecha libre para Capitán Bado.

En San Ignacio, Grupo B, en el Club Social y Deportivo Municipal Dos Bocas, a primera hora jugarán Itauguá con Limpio y luego, Villa Hayes vs. San Ignacio.

En San Juan Bautista, Grupo C, en el Complejo Municipal, San Bernardino enfrentará a Villarrica y luego Azotey vs. Caacupé. El Grupo D, en Santa María, en el complejo Municipal Pdte. Franco con Santa Rosa y a continuación Minga Guazú vs. Santa María.