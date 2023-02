Mirando el viaje al Sur

APARTADO. Según trascendidos, el jugador colombiano Rafael Carrascal está entrenando con el plantel, pero no será tenido en cuenta por Francisco Chiqui Arce, que sería por sucesivas llegadas tardías a los entrenamientos. Ante Ameliano no estuvo en la lista de convocados y aún no se sabe si el DT le levantará la sanción.

Con respecto al equipo inicial que presentó el Chiqui contra Ameliano, se manejan dos a tres cambios con ingresos de Sergio Díaz por Enzo Giménez, Rodrigo Delvalle por el juvenil Lucas Quintana y Claudio Aquino que podría reemplazar a Braian Samudio.



Cerro Porteño regresó a los entrenamientos pensando en Trinidense.