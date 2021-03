Mipymes reclama al Gobierno crear fondo especial para salvar al sector

Para retornar a una cuarentena estricta, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) pone como condición al Gobierno nacional el recorte de los gastos superfluos y la creación de un fondo especial de alrededor de USD 200 millones, con el que se pueda brindar asistencia económica a este sensible y desprotegido sector de la economía nacional, que sostiene el 70% de los empleos en el país, así como a las 200.000 personas que quedaron desempleadas a causa de la pandemia de Covid-19.

Bruno Defelippe, presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), subraya que en las condiciones actuales, de nula asistencia económica de parte del Gobierno, no existen condiciones para que el sector de las mipymes aguante otra cuarentena estricta, similar a la del año pasado. Indica que acatar las restricciones impuestas durante la Semana Santa se soporta, dentro de todo, porque hay algunos días feriados que se pueden compensar, pero remarca que extender las restricciones sería sumamente dañino para este importante sector económico.

“No es que no haya un interés en priorizar la salud, pero no se puede matar a toda la economía porque la gente se quedará sin ingresos y no podrá hacer frente a los gastos de salud que precisarán si se enferman”, ratifica.

Defelippe añade que el Estado paraguayo cae en una serie de malgastos al mantener planilleros, sostener la corrupción y el robo permamente y no cuenta ahora con recursos adicionales que siga asignando a la pandemia. “No hay un colchón de seguridad. Podríamos haber vuelto sin problemas a las restricciones si el Gobierno hubiera priorizado recortar los gastos supérfluos y poner ese dinero en un fondo especial para evitar que el desempleo aumente mediante las protección de las pymes. Esa es la estrategia si realmente quiere hacer bien las cosas y agarrar al toro por las astas”, remarcó el titular de Asepy.

Sin créditos. Según los últimos datos oficiales, de las 260.000 empresas formales existentes en el país, el 90% de estas son mipymes, que ocupan al 70% de la fuerza laboral del país, indica Luis Tavella, presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes.

“Las mipymes quizás no sean una fuente importante de ingresos para Hacienda, como lo son las empresas grandes, pero mueven la mano de obra, mueve el empleo, por lo que si una mipymes no trabaja deja sin empleo entre cinco a diez personas, que es lo que está sucediendo hoy”, añade el dirigente del sector.

Tavella ratifica que la gran mayoría de las mipymes del país ya no tienen capacidad para encarar nuevos préstamos, luego de los créditos solicitados para enfrentar la cuarentena del año pasado. Indica que ahora lograron conseguir que el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) extienda un año de gracia más para el pago de los créditos concedidos a las pequeñas empresas, con lo que comenzarán a pagar en abril del 2022. Pero alega que las micro empresas que realizaron préstamos aún no pudieron obtener que Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) les otorgue el mismo beneficio.