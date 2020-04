Mipymes esperan que se concreten las líneas de crédito a través del Gobierno

Apuntó que particularmente no participó de la teleconferencia que se realizó ayer entre el viceministro Mipymes Isaac Godoy y representantes de mipymes. “Yo no participé porque estoy cansada de escuchar siempre lo mismo. Participó mucha gente y que no sabe cómo se harán los trámites de los créditos”, recalcó.

Indicó que su gremio ya analizó todos los efectos de la pandemia y saben lo que necesitan para poder sobrevivir, “Ahora lo que necesitamos es que efectivamente nos van a dar o no los créditos. Vamos a ver”, enfatizó.

CARPETAS. Imlach dijo que la Asomipymes ya tiene mas de sesenta carpetas de asociados listas para ser presentadas ante el CAH, a través del Viceministerio Mipymes. “Nos pidieron que le pasemos la lista, ellos van a verificar si tienen cédula mipymes y a las que no le van a dar y brindar respaldo”, puntualizó.

Sobre los montos que están requiriendo, apuntó que varían bastante. A modo de ejemplo, refirió que una sola empresa de Yaguarón pidió el máximo que es de 50 millones de guaraníes. En Caaguazú hay microempresas que estarán solicitando 25 millones de guaraníes, al igual que varias de Asunción, además de otras con necesidades de montos menores.

Refirió que optaron por el Crédito Agrícola porque consideran que en esta instancia hay mayor flexibilidad y posibilidades de acceder al crédito “para sobrevivir estos tres meses”.

Sobre qué estarían haciendo con estos recursos, estimó que algunos lo usarán para pagar salarios a sus colaboradores, otros para reinventarse y ver en qué podrían invertir para mantenerse.

Finalmente, remarcó que también creen que a partir del próximo lunes se deberían flexibilizar más las medidas que permitan mover un poco más la economía, especialmente, para “que las micro y pequeñas empresas que dependemos de que nos paguen los grandes, podamos seguir”.