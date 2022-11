Ministro critica expropiación de propiedades de las FFAA

“Ya fueron desafectadas, aproximadamente 60.000 hectáreas de las Fuerzas Armadas, las propiedades de esta Institución son consideradas de interés estratégico para la Defensa Nacional, son utilizadas por las distintas unidades para el entrenamiento y el mantenimiento de sus capacidades operativas, para lo cual requiere grandes extensiones de terreno de todo tipo”, sostuvo Soto Estigarribia, quien deberá renunciar a su cargo en enero próximo, ya que se postula para el Senado por el oficialismo colorado.

“Normalmente para los proyectos de desafectación, no son consideradas de manera objetiva, la opinión institucional del ministro de Defensa”, señaló.

Arévalo. El titular de la cartera de Defensa, respondió a las acusaciones vertidas por el senador Martín Arévalo, quien lo acusó de manipular a las FFAA.

“Las declaraciones del senador Martin Arévalo son infundadas, las FFAA de la Nación es una institución sujeta a la Constitución Nacional y las Leyes, sus miembros no pertenecen a ningún partido político, por lo tanto no participan en las interna. En cuanto a los ascensos, esta selección está directamente a cargo del tribunal de calificaciones de las FFAA, el cual analiza las fojas de servicio de los mismos y de esta revisión, por méritos y desméritos, son propuestos al grado inmediato”, señaló.

Sobre un supuesto malestar dentro de las FFAA, Soto señaló que “todo oficial anhela llegar a coronar su carrera Militar como Gral. Se debe tomar conciencia de que no todos pueden llegar a ese sitio debido a que las vacancias son limitadas, y hemos tenido brillantes oficiales que no pudieron llegar. Por lo tanto esto podría causar frustración, pero no malestar”, indicó.



