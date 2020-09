Ministra de Niñez se mostró cauta y dijo que FTC actúa dentro de sus funciones

“Sabemos que las investigaciones se están realizando desde distintas líneas desde hace muchos años. Este encuentro que hubo, con el resultado que conocemos, desnuda por primera vez la posibilidad de enfrentarse con niños en un operativo”, sostuvo.

Indicó que hay que tomar una acción más agresiva y llevar toda la información que se tenga al Ministerio Público sobre los casos de secuestros.

La ministra no quiso sentar postura sobre la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), responsable del asesinato de las niñas. “Todos sabemos que la FTC está actuando dentro de sus funciones y facultades y bajo control jurisdiccional. Es una fuerza pública que tuvo un enfrentamiento con un grupo criminal. La investigación dirá si hubo o no alguna actividad que estaba fuera de la ley por parte de ellos. Son una fuerza pública con un poder público, y actúan bajo control jurisdiccional. No puedo tener una postura en el sentido de las atribuciones que le da la ley”, se excusó.