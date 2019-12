Ministra Llanes: “Leticia Bóbeda nunca fue mi amiga”

“Ella no es mi amiga. Está en las redes y me agregó, pero no tenemos ninguna familiaridad ni trato frecuente, ni mucho menos. No hay una sola conversación de ella conmigo, ni por teléfono, ni personalmente”, aseguró ayer la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes, en respuesta a la publicación de ÚH que reveló que la abogada del Doleiro Darío Messer, Leticia Bóbeda, aseguraba que ella era su amiga y que favorecería una negociación para beneficiarlo en su eventual entrega a la Justicia.