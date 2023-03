Ministra felicitó a Bella Vista por ser atractivo turístico

La ministra de Turismo, Sofía Montiel de Afara, participó de una conferencia de prensa llevada a cabo en la Municipalidad de Bella Vista, Itapúa, donde aprovechó la ocasión para felicitar a las autoridades comunales y los distintos actores del quehacer turístico de la comunidad por la denominación dada recientemente por la Organización Mundial del Turismo (OMT) a Bella Vista, de ser uno de los 32 pueblos turísticos a nivel mundial.

“Gracias a la gente de Bella Vista que con mucho esfuerzo logró la calificación de pueblo turístico a nivel mundial. A mí que no soy de Bella Vista me emociona y me imagino lo que debe significar para el que nació, vive y trabaja aquí. Es el resultado de una semillita que se sembró hace años y que tiene un gran significado porque fueron cientos los pueblos que se postularon, pero solo 32 los calificados, entre ellos Bella Vista“, dijo la ministra.