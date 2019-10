Ministra desmiente polémico informe

La ministra de la Mujer, Nilda Romero Santacruz, aseguró que tiene como fin desmentir el informe de la Contraloría que, supuestamente, detectó un aumento de casi G. 7.000 millones en el rubro de inmuebles, desde su última declaración jurada en el 2015.

“Voy a reunir todos los documentos y presentarlos para aclarar esta situación. No soy una persona corrupta, lo único que puedo decir es que jamás toqué dinero que no me corresponde. Soy una persona honesta y tengo cómo demostrar todo”, aseguró a radio Monumental 1080 AM.