Ministerio Público pide la fiscalización total de Mocipar

Así explicó la fiscala Stella Mary Cano.

El documento remitido a la secretaría de Estado pide específicamente “la fiscalización integral de las firmas Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA por parte de funcionarios del Ministerio de Hacienda”.

Pide la remisión del informe en un perentorio plazo de 3 días hábiles al Ministerio Público.

Por otro lado, la fiscala Cano recordó que el arquitecto Dany Durand, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, fue desestimando de la causa de Mocipar, a raíz de que existen documentaciones que prueban que no está involucrado en el caso.

Detalla que en la denuncia que se plantea contra la empresa Mocipar algunas personas denunciaron en forma individual o conjunta, por adjudicar a sus asociados inmuebles o vehículos a un costo menor de lo que se abonó.

Describe que hay una denuncia que plantea Héctor Gustavo González Meza, además de otras personas que se presentaron a declarar, diciendo que no tenían más nada que reclamar porque ya firmaron un acuerdo con Mocipar y que se acoplan como testigos de la manera de trabajar para la captación de clientes.

“En esa denuncia específica es citado Dany Durand, comparece y agrega la documentación de su desvinculación en el 2012 como parte del directorio, y en 2017, cuando salió de forma definitiva y vendió la totalidad de sus acciones”, afirmó la fiscala.

Explica que como él compareció a declarar en esa causa, una vez analizadas las documentaciones y atendiendo a que no participó de las decisiones a partir de las fechas, quedó desestimado, pues no tenía ningún hecho punible de estafa y de lesión de confianza, porque ya no era él el que tomaba las decisiones.

Están como denunciantes unas 150 personas.