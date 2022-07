Minions 2 arrasa en taquilla norteamericana

Por su parte, Top Gun: Maverick se mantiene en el segundo lugar de la clasificación con 32,5 millones de dólares en su sexta semana. Elvis, sobre la vida del rey del rock and roll, se ubicó en tercera posición, con 23,7 millones de dólares en su segunda semana de exhibición.

Le sigue Jurassic World Dominion, la sexta entrega de la saga de dinosaurios, con 19,2 millones de dólares. En quinto lugar aparece Teléfono negro, una película de terror protagonizada por Ethan Hawke como un asesino en serie, con 14,6 millones de dólares.

Completan la lista de los 10 filmes más taquilleros: Lightyear, Mr. Malcolm's List, Todo en todas partes al mismo tiempo, Doctor Strange y Marcel The Shell With Shoes On. AFP