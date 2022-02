Miguel Prieto rinde cuentas mientras ex obreros lo escrachan

El intendente municipal de Ciudad del Este, abogado Miguel Prieto Vallejos, acompañado de sus principales directores, participó de la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la gestión del año del 2021. El evento se realizó en el auditorio de la Universidad Nacional del Este (UNE) ubicado en el kilómetro 8, barrio San Juan.

A la par en las afueras de la UNE, un grupo de ex funcionarios municipales y ciudadanos autoconvocados lo escracharon, una escena de la que muchas veces Prieto formó parte, contra la ex intendenta Sandra McLeod de Zacarías, entre los años 2017 y 2019. Los manifestantes fueron impedidos de ingresar a la institución. “Viene a rendir en la UNE, en horario laboral. Sabemos que es una rendición de cuentas amañada por sus directores, como este Mujica, Pedro Acuña, Seba Martínez. Nosotros sabemos que no es una verdadera rendición de cuentas”, refirió Arturo Páez, uno de los manifestantes. Agregó que exigen la imputación de Prieto que tiene unas 20 denuncias en su contra en el Ministerio Público, que aseguró están paradas en la Fiscalía Anticorrupción en la capital del país. “Sabemos que hizo malversación de fondos, entonces exigimos hoy que este tipo se vaya a su casa. Nosotros no luchamos todo este tiempo para que vuelva el continuismo. Basta de este populista farsante”.