Miguel Prieto logra ganar por amplio margen al candidato colorado en CDE

Celebró que el Junta Municipal se haya renovado. “Yo había hablado de una renovación de 90% de la Junta Municipal, porque tenía como parámetro de que María Portillo iba a volver; eso se está dando. Teddy (Teodoro Mercado) posiblemente también vuelve; el resto son todos nuevos”. Adelantó que se dará un giro de timón a su gestión. Admitió que hubo errores, pero jamás “robo”. Indicó que ya no se dejará extorsionar por los concejales, porque ahora tiene su propia mayoría. “Creo que la ciudadanía nos está dando una posibilidad única. En la Junta Municipal también vamos a tener más concejales que el resto”. Aseguró que no tiene rencor contra nadie, que solo se enoja unos minutos y que está dispuesto a hablar con todos los sectores. “Seguro me voy a tomar una semana libre y después voy a buscar uno a uno para construir junto esta ciudad”.

OTROS MUNICIPIOS. En ciudad Presidente Franco el Partido Liberal conserva su hegemonía con el rekutu del licenciado Roque Godoy. Se impuso al candidato colorado Luis Tiki González Vaesken, hermano del gobernador del Alto Paraná Roberto González Vaesken.

En Minga Guazú también se impuso el candidato de Yo Creo, Diego Ríos, del movimiento Conciencia Democrática Minguera, quien derrotó al colorado Digno Caballero, que buscaba en rekutu.

En la ciudad de Hernandarias se impuso Nelson Cano, colorado, del Movimiento Independiente Unidos por el Cambio, quien derrotó al candidato oficial colorado Fredy Chamorro.

agresión de Payo Cubas. El hecho se registró en el momento en que el fiscal Édgar Torales y un grupo de policías pedía a las personas a abandonar el predio del colegio electoral Centro Regional de Educación Gaspar Rodríguez de Francia. Cubas señaló que el fiscal llamó de “jagua ry’ái” a su señora, por lo que fue a reclamarle, cuando se produjo la agresión. Yolanda Paredes afirmó que le había reclamado al fiscal la violación de la Constitución Nacional, al pedir que la gente que estaba custodiando los resultados de los votos a que abandone el predio, cuando el fiscal le dijo que había una orden superior. Al respecto, el fiscal señaló que solo le dijo que había una orden del Ministerio de Salud Pública, por las medidas sanitarias. La Policía informó que Cubas se apoderó del quepis del agente fiscal con el cual le propinó un golpe en la cabeza, el oído y una patada en las extremidades, cuando el personal policial procedió a separarlo y sacarlo del local de votación.



elecciones municipales 2021