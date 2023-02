Miggy, más Urraca que nunca

Este nuevo contrato se cierra para el jugador paraguayo unos días antes de que Newcastle enfrente mañana al Manchester United por la final de la Copa de la Liga, llamada Carabao por motivos de patrocinio. Almirón, por supuesto, no es indiferente a esta coincidencia que puede ser histórica para Newcastle, que no gana un torneo de primera división desde que triunfara en la FA Cup en 1955. “El domingo tenemos un partido muy importante y, aunque el nuevo contrato me hace muy feliz, lo más importante es que celebremos este contrato con una victoria el domingo”, cerró con optimismo

Por su parte, el DT Eddie Howe aseguró que “Miggy es una parte muy importante de nuestro equipo dentro y fuera del campo, y estoy muy contento de ver su contribución reconocida de esta manera”.



Final en Wembley

Mañana a las 13:30, Newcastle United y Manchester United se enfrentan en Wembley por la Copa de la Liga inglesa, un torneo menor pero que para el Newcastle puede significar una racha de 68 años sin levantar un título de primera división en Inglaterra. Para el Manchester, por su parte, puede ser una vuelta a los lauros, ya que no levanta un trofeo desde 2017, cuando ganó este mismo torneo y la Community Shield.



10

goles lleva marcados Almirón en la temporada 2022-2023, en 23 partidos. Además tiene 1 asistencia.



68

años hace que Newcastle no sale campeón en Inglaterra. Este domingo puede quebrar esta racha.



