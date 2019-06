Mientras Senado sesiona, sus funcionarios hacen San Juan

La sesión ordinaria de la Cámara de Senadores tuvo ayer un particular día, ya que mientras los legisladores llevaban adelante el tratamiento de los temas legislativos incluidos en el orden del día, varios funcionarios celebraban la tradicional Fiesta de San Juan en el patio de la Casa de la Cultura, dependiente del Congreso Nacional.

El San Juan contó con los típicos atractivos propios de dicha festividad, como ser la bandita de músicos, los juegos tradicionales y las comidas típicas, acaparando la atención de los funcionarios durante su horario laboral y en pleno día de sesión ordinaria, día más importante para dicho recinto legislativo, en cuanto a su función.

La citada actividad habría sido organizada por el Sindicato de Funcionarios de la Cámara de Senadores (Sifucase) que agremia a una buena parte de los trabajadores del citado espacio del Poder Legislativo.

Dicha actividad habría sido autorizada por el actual presidente del Congreso, el senador colorado Silvio Ovelar, ya que, además de tratarse de los funcionarios de su responsabilidad también el lugar donde se celebró la actividad estaría bajo la responsabilidad suya, ya que es parte de la denominada Casa de la Cultura, institución dependiente del Congreso Nacional.

En conversación con algunos funcionarios del Senado, quienes no forman parte del citado sindicato, consideraron que la actividad no correspondía, considerando de que se trata de una actividad que no tienen que ver con el trabajo y sobre todo que se lleva adelante en horario laboral, lo cual entendieron que está fuera de lugar.

Estas personas pidieron el anonimato para no ser atacadas por sus compañeros, y señalaron que fue una idea equivocada, ya que se trataba de una actividad que interrumpe el horario de trabajo.

Señalaron que es una forma innecesaria de exponer a los funcionarios y que la actividad se hubiera realizado el viernes de tarde.