Mientras Maduro se aferra al poder, opositores negocian la transición

La oposición de Venezuela está cada vez más enfocada en tratar de convencer a militantes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela de que se unan a un gobierno de transición, en momentos en que el presidente Nicolás Maduro se aferra al poder pese a una inédita presión para que renuncie.

En enero, el jefe del Congreso, Juan Guaidó, invocó artículos de la Constitución para asumir la presidencia interina tras declarar a Maduro como un usurpador porque fue reelegido en mayo del 2018 en comicios vistos como una farsa. En un esfuerzo por conseguir el respaldo militar, el Parlamento opositor tramita un proyecto de amnistía para funcionarios y militares que desobedezcan al mandatario. Pero las deserciones militares fueron mínimas y los altos mandos reiteraron su lealtad a Maduro, quebrando las esperanzas de un cambio rápido que podría terminar con el desastre económico que ha llevado a millones de venezolanos a emigrar, alentando una crisis regional.

Líderes opositores hablan cada vez más sobre incluir a figuras del PSUV en un posible gobierno de transición. “Esa transición supone un gran acuerdo nacional entre las fuerzas políticas del país”, dijo Edgar Zambrano, vicepresidente del Congreso, bajo control opositor, señalando que sería posible incluir al chavismo, el movimiento fundado por el fallecido líder Hugo Chávez. “El chavismo no lo puedes desaparecer. Tú no puedes pasar de perseguido a perseguidor. No es una venganza política”, agregó.

Todavía no es evidente cuán activa es la oposición en la construcción de esos puentes con el oficialismo y líderes políticos evitaron discutir sobre esas conversaciones confidenciales para evitar afectar a los involucrados.

a los militares. Juan Guaidó, dijo ayer que los opositores acudirán el sábado a los cuarteles militares para exigir a los soldados que permitan el ingreso de las ayudas que se almacenan en las fronteras del país. “Nos vamos a concentrar en los cuarteles de manera pacífica muy contundente”, dijo Guaidó durante una reunión con transportistas en el municipio caraqueño de Chacao.

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur estadounidense, dijo a los militares venezolanos que son responsables de sus acciones si no actúan correctamente en la encrucijada en que se encuentra su país y reiteró que EEUU está preparado para cualquier eventualidad en Venezuela.

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, alertó que habrá una respuesta terrible a quienes intenten invadir Venezuela, al tiempo que volvió a rechazar el ingreso de la ayuda humanitaria que se acopia en las fronteras del país y que fue gestionada por la oposición.