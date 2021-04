Mientras la gente muere, siguen lucrando con los medicamentos

En venta en las farmacias el Favipiravir, tiene un costo de G. 250.000 a 450.000, según figura en el sistema de búsqueda de precios de medicamentos de la Cámara de Farmacias del Paraguay (Cafapar), donde el costo varía según el laboratorio y la presentación de 20 a 40 comprimidos.

En capturas de conversaciones con un vendedor ocasional acercadas a Última Hora, una persona muestra con fotografías que cuenta con 8 cajas de Favipiravir, seis de la marca FaviFlu presentación de origen indio y dos de Lasca, por las que pide G. 1.500.000 por cada uno, solicita una seña y enfatiza que no puede hacer rebajas ni reservar por la cantidad de pedidos. Además aclara que las pastillas de India no cuentan con registro sanitario, pero sí sabe que se consumen en Argentina, Bolivia, Chile y Brasil. “En Paraguay no, porque tiene su propio laboratorio. No deja importar otros fármacos”, asegura.

Desde la comunidad de redes sociales, Padrinos para Salvar Vidas, Édgar Da Costa puntualiza que diariamente comparten varias denuncias, en las que personas ofrecen dosis de Favipiravir con 300% de sobrecosto. “Es desesperante, juegan con los parientes que quieren salvar la vida de sus familiares. A una persona que dijo que no podía pagar le dijeron que por culpa del Gobierno, tenés que buscar de otro país”, comparte Da Costa.

Marlene Santos, titular de la Dirección de Asistencia Médico Legal, dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, refirió que ante casos en los cuales los medicamentos no tienen registros de la Dirección de Vigilancia o sean ofrecidos por particulares sin permisos, los afectados pueden recurrir a su dirección para la denuncia.

En tanto, las farmacias continúan sin stock y anuncian que el lunes 26 se tendrían 8.000 cajas, según destaca Luis Ávila, gerente de Laboratorios Lasca y miembro de Cifarma, quien puntualizó que la falta se debe a las prohibiciones impuestas por India sobre la exportación de materia prima para la producción de medicamentos relacionados al Covid-19.

Récord: 91 fallecidos y 508 en UTI por el Covid

Día negro. Casi un centenar de familias enlutadas nuevamente a causa del Covid-19 que pasa la factura por la falta de terapias, insumos médicos, las vacunas que no llegan y la ciudadanía que no acata las medidas sanitarias vigentes para evitar que la carga viral lleve a la letalidad.

El último informe del Ministerio de Salud Pública dio cuenta anoche de una cifra que se aproxima a las proyecciones para fin de mes. Fallecieron 91 personas más, elevando la cifra a 5.561.

La llegada de pacientes en muy mal estado se repite en hospitales de contingencia y ayer sumaron 2.938 personas internadas a causa del coronavirus, de los cuales 508 están en terapia intensiva.

Salud procesó ayer 6.422 muestras, 2.660 positivos, todos casos comunitarios. El total de casos llega a 257.706. Ayer se recuperaron 1.985 personas, sumando así 211.739.