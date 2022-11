Mientras Covid sigue en caída libre, viruela del mono avanza en silencio

“Alemania, Francia e Italia estaban mostrando un aumento de casos, por su ingreso al periodo de invierno. Pero, ese aumento prácticamente es la mitad de la ola anterior. O sea, esta ola –al menos lo que acaba de ocurrir– no está siendo muy importante; lo cual nos da una perspectiva de lo que puede llegar a ser, si es que aumentan los casos a nivel regional”, aventuró.

En el Cono Sur, el único país que tuvo un aumento es Chile. El resto –Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Bolivia y Perú- está con indicadores muy bajos.

“Ya estamos superando los 100 días de un descenso o una estabilidad con números muy bajos. 12 de las 18 regiones sanitarias están sin casos confirmados en las últimas semanas. Todos los distritos del país se encuentran con nivel de transmisión comunitaria 1, nivel bajísimo”, lanzó.

Contagio a oscuras. Si bien todavía son pocos los casos de viruela símica o monkeypox –esta semana trepó a cinco confirmados– todos corresponden a “fuente desconocida”. Es decir, se desconoce su origen. Por lo que es posible que “estos números sean mucho mayores”, dijo Sequera.

De ahí que alentó a las personas –principalmente los adultos varones- a consultar ante la aparición de lesiones, principalmente granos, en las zonas genitales, brazos y/o espalda. Desde Salud garantizan total confidencialidad para el registro de un caso sospechoso. Señaló como preocupación que se esté utilizando poco la Línea 154 y el chat de Salud para el efecto. En el chat –dijo- se pueden enviar las fotos de lo que uno padece, a saber si debe o no realizarse el test correspondiente para confirmar o descartar la afección.

Respecto a los nuevos casos, Sequera refirió que todos son varones, adultos de 30 a 50 años o más. Uno es de Central, el otro es de Asunción. De los cinco casos, tres eran portadores del HIV. Están con tratamiento ambulatorio. Ayer se tenía otro paciente sospechoso que aún falta confirmar o descartar. “Llama la atención que son, otra vez, dos casos que se contagian de una fuente que no podemos identificar. Hablamos con los contactos y no tienen lesiones, son negativos al test y no reportan haber estado enfermos. Algunos de ellos están relacionados con lugares de encuentros sexuales”, precisó al reiterar que la circulación ya es comunitaria.

“Es muy probable que estos números sean mucho mayores y en dos grupos de personas: Uno que no tienen idea de lo que está sufriendo, que tiene lesiones a nivel genital o en el brazo, cuello o espaldas y que no va a consultar porque dice que es solo sarpullido. Y puede estar contagiando a sus hijos, compañeros de trabajo. El segundo elemento es que piensa que es viruela del mono, pero tiene vergüenza de ir a consultar porque hay mucho estigma con esta enfermedad”, repasó el epidemiólogo.



No banalicemos nuestras lesiones, sinceremos esas lesiones donde nos duele, pica. Puede ser monkeypox, varicela o sífilis.

Dr. Guillermo Sequera,

director de Vigilancia.



Encontramos que no se vacuna a los niños porque los padres están perdiendo la confianza en las vacunas.

Dr. Héctor Castro,

director del PAI.