Mexicano niega haber amenazado a ex ministra

Mediante la nota dirigida a Cecilia Pérez le manifiesta: “Nunca he tenido motivos ni intenciones de causarle molestias ni mucho menos daño alguno, por lo que le aseguro que es falso cualquier rumor en ese sentido”.

Mencionó que sufre de una enfermedad denominada espondilitis anquilosante, la cual señala que es grave y que no ha recibido atención médica durante su encierro.

Al respecto señaló que las peticiones que realizó y las acciones legales que emprendió han sido con la finalidad de conseguir que se le brinde el tratamiento médico correspondiente.

En otra parte de la carta remarcó: “Le aseguro que nunca he tenido intención alguna de provocarle daño, ni mucho menos he participado de alguna conspiración para llevarlo a cabo. No soy un delincuente”, manifestó.

Finalmente indicó que su único deseo es que su proceso termine lo antes posible, para que pueda regresar a su país, estar cerca de su familia y recibir las atenciones médicas necesarias.

En diciembre del 2016 fueron detenidas cuatro personas, entre ellas, el mexicano Jimmy Wayne Gallién, acusado por narcotráfico y de ser el nexo entre el Clan Rotela y el Cártel de Sinaloa, México, para el tráfico de cocaína a Europa.