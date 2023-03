Metrobús: Fiscala cita a Jiménez y dice que fecha tope es octubre  

Luego de casi 5 años, recién ahora –con el cambio de fiscal– se está moviendo la causa, atendiendo a la posibilidad de que prescriba y ya a días de que asuma un nuevo fiscal general del Estado.

La denuncia por “el fiasco del Metrobús”, como lo dijeron referentes de la sociedad civil, paró un año después de haber comenzado, dejando millonarias pérdidas, tanto para el Estado como para comerciantes de la zona.

CITADOS. El pasado 23 de febrero fueron citados a indagatoria los denunciados, entre ellos, el ex ministro de Obras Públicas (MOPC) del gobierno de Horacio Cartes, Ramón Milciades Jiménez Gaona; la ex viceministra de Finanzas, Marta Regina Benítez Morínigo; el ingeniero Guillermo Alcaraz, ex gerente del Metrobús, y el ex jefe de Gabinete del MOPC, Esteban Vicente Sarubbi Lutz.

Ellos se presentaron para su audiencia indagatoria, pero solo Sarubbi declaró y presentó documentos de bancos, movimientos bancarios e informes de compra de su vehículo, ya que fue denunciado por enriquecimiento.

Los demás decidieron no declarar hasta que se tengan los informes de las pericias.

La fiscala confirmó que son cuatro hasta ahora los investigados y que pueden surgir más nombres.

PERICIAS. En cuanto a los informes que se tenían, eso fue presentado en diciembre a los peritos, al ingeniero César Ramón Medina Alegre y a Luis Alberto Giménez Ortiz, pero estos solicitaron más datos, los cuales se pidió a su vez al MOPC, que tiene hasta el 10 de marzo para presentar todo.

La fiscala confirmó que la causa estuvo parada por años y que ahora citaron a indagatoria para interrumpir la posible prescripción.

Los hechos investigados son lesión de confianza, usurpación de funciones públicas y se analizará si hay evidencia de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, cuyos indicios se derivarán a una unidad de Delitos Económicos.

El caso hasta ahora permanece en una unidad ordinaria, lo cual fue el reclamo en varias ocasiones del denunciante, el ingeniero Hermann Pankow.

Este había presentado varios informes de irregularidades en la planificación y ejecución del proyecto, que fue abandonado en el 2018.