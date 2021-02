Meta es clases en marzo

La prioridad para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el de Salud Pública es arrancar con clases presenciales el 2 de marzo en todo el país.

Así lo anunciaron ayer autoridades de ambas carteras en una conferencia de prensa. El doctor Guillermo Sequera afirmó que así como se dio en otros rubros, las clases presenciales podrían retroceder a virtuales si la situación epidemiológica de un distrito es grave. “Pero la prioridad hoy es la educación, así que hay que garantizar al máximo la seguridad en las escuelas y que los niños puedan regresar”, manifestó. Los profesores regresan hoy a las instituciones educativas para las actividades de preclase, pese a que el Gobierno todavía no desembolsa el 100% de los G. 21.000 millones prometidos esta semana. Los gremios del sector criticaron que ya obligan a los educadores al retorno pese a que no existen todavía los insumos en los establecimientos. “Esta semana van a llegar los insumos y también hay municipios que proveerán según el pedido de los directores”, dijo el viceministro Robert Cano. Se exige el uso de tapabocas desde los 3 años en adelante, indicando que es una de las mejores medidas de prevención ante el Covid, además del lavado de manos, la desinfección con alcohol y el distanciamiento de 1,5 a 2 metros en el aula y en los espacios de receso. Híbrido Cano también confirmó que el mismo docente que dará clases presenciales deberá también dar clases virtuales, tanto en grados como los catedráticos en los cursos. La diferencia es que solo las materias básicas serán presenciales (no así asignaturas de Ciencias Sociales, por ejemplo). Además, los horarios estarán distribuidos por burbujas y por días. Una profesora de Matemáticas puede dar las virtuales los lunes y martes y los tres días restantes, las clases presenciales. Algo similar se plantea para el caso de maestras de grado. Los colegios privados podrán iniciar desde el lunes que viene, el 15 de febrero, según el MEC.



SITUACIÓN. Un distrito podría retroceder clases si hay alerta de casos.