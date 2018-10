Mesa porcina también repudia inacción ante contrabando de carne

La Mesa de Competitividad de la Cadena Porcina, que está integrada por distintas empresas y cámaras gremiales integrantes de toda la cadena de valor de las carnes porcinas, emitió ayer un comunicado.

En el mismo advierten que la actividad ilegal pone en riesgo a todo el rubro, desde los puestos de trabajo como el estatus sanitario del país.

Los miembros de la mesa “ven con enorme preocupación el riesgo que se está asumiendo por no combatir de manera efectiva y eficiente el contrabando”, expresa el texto en una parte.

La coordinadora de la mesa, la Dra. Minerva Benítez, explicó que esta preocupación data de hace tiempo, pero que este año todo el sector sintió una presión mayor debido a que el contrabando se afianzó.

“Nunca tuvimos tanto problema como este año en este sentido, no solamente animales en pie, sino también embutidos”, dijo.

La devaluación de las monedas en los países vecinos contribuyeron a que sus productos y hasta animales en pie sean más baratos, y que sean atractivos para personas inescrupulosas, señaló Benítez.

“El contrabando es comida hoy, pero hambre para mañana. Estamos poniendo en riesgo un rubro muy importante para el país”, indicó.

La mayor preocupación del sector reside en el hecho de que la industria porcina depende casi en su totalidad del consumo local, lo que se exporta es marginal. El contrabando afecta directamente los precios y el comercio en el país, remarcó.

Estatus sanitario. Con el ingreso ilegal de animales vivos de otros países, se pone en riesgo el estatus sanitario del país, pues podrían aparecer enfermedades que no se registran en el país, resaltó Benítez. “El tema de animales en pie sí que es peligrosísimo. Tenemos un estatus sanitario privilegiado, que los vecinos no tienen. Si no tenemos control, cuarentena, es muy riesgoso. Podemos perder toda nuestra producción”, advirtió.

“Haciendo un correcto control en las vías de tránsito nacionales, en los centros de distribución de productos elaborados y finalmente en los frigoríficos, podríamos controlar de manera efectiva la comercialización de productos que no han tributado al fisco paraguayo, que no han sido habilitados para el consumo”, sugiere la mesa en el comunicado.

Otros rubros también presionaron

El sector porcino es el tercer gran rubro que reclama más acciones con respecto al contrabando. Los primeros fueron los productores frutihortícolas, quienes recibieron el apoyo del ministro de Agricultura y Ganadería, Denis Lichi, para hablar al respecto con el vicepresidente Hugo Velázquez y representantes de Aduanas, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Lograron el compromiso de que “se redoblarían los esfuerzos”. El ingreso de tomates de contrabando desde Argentina es la principal preocupación de este sector. También los productores de aves agrupados en la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar) hicieron lo propio y se reunieron con el titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Julio Fernández, la semana pasada. Para el sector avícola, el problema se concentra principalmente en la zona de Ciudad del Este, frontera con Brasil.