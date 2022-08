Mencionan a tres senadores para suceder a Velázquez

De acuerdo con los datos, son tres los nombres que están sonando como posible reemplazante. Uno de ellos es el senador Arnaldo Franco, quien manifestó que es una posibilidad y no descarta conseguir el acuerdo.

El segundo mencionado es el también senador Rodolfo Friedmann, quien hace tiempo maneja un bajo perfil pero se mantiene en el entorno presidencial. No se está postulando para ningún cargo para las próximas elecciones.

“Se dicen muchas cosas, seguro, como no estamos candidatados más para el Senado, nos habrán mencionado. Corresponde que el presidente elija quien lo acompañará hasta fin de mandato”, dijo. Remarcó que “corresponde moralmente que el presidente recomiende ya que es parte del Poder Ejecutivo”.

El tercer nombre en pugna es del senador Enrique Bacchetta, quien sigue formando parte del entorno oficialista y se mantiene en las decisiones de la mayoría en el Senado.

procedimiento. Una vez que el vicepresidente Hugo Velázquez presente su renuncia para seguir con la campaña electoral se activa el mecanismo para llenar la vacancia en el Ejecutivo.

De acuerdo con la disposición legal, la decisión se toma por una mayoría simple de los miembros de ambas cámaras del Congreso (Senado y Diputados).

El presidente de la República debe conversar con los legisladores para ir consensuando el apoyo necesario que requiere de la instancia legislativa.

Durante el periodo de Horacio Cartes se había generado una fuerte polémica tras la renuncia del ex vicepresidente Juan Afara, quien renunció para postularse al Senado. En aquel entonces, Cartes propuso a la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia Alicia Pucheta, hecho que fue considerado como el pago de favores. Esto luego de que el ex presidente había conseguido en la Corte avanzar con su candidatura para la Cámara de Senadores en medio de cuestionamientos legales.

en campaña. Velázquez desde hace tiempo que viene haciendo campaña electoral por el Movimiento Fuerza Republicana, estando en funciones del cargo de vicepresidente. Lo mismo que varios integrantes del Gabinete de Mario Abdo, que siguen estirando hasta el último día para presentar su renuncia.

Están en campaña los ministros Carla Bacigalupo (Trabajo), Carmen Alonso (Dibén) y Bernardino Soto Estigarribia (Defensa). Todos en busca de una banca en el Senado. También se candidatan Édgar Olmedo, ministro de Justicia, y en el primer anillo presidencial están Daniel Centurión y Mauricio Espínola para diputados.