Mejoras necesarias en Gafilat y lavado de activos

CAOS MÚLTIPLE EN ALC. Entre los aspectos que necesitan ser mejorados merecen ser destacados los siguientes: No criminalizar a microahorristas y microinversores de países en caos económico, financiero y político, que huyen de los mismos para no terminar con sus bienes confiscados por las propias políticas públicas en sus países de origen. Los casos de catástrofe múltiple no son solamente los de Venezuela y Argentina. Hay también otros países con severas dificultades de todo tipo en América Latina y el Caribe (ALC).

LAVADO CRUENTO E INCRUENTO. El capital proveniente de actividades cruentas o sangrientas o criminales es el del crimen organizado en sus diversas manifestaciones, claramente establecidas por el Gafilat. El capital incruento, no vinculado a los crímenes, puede ser también informal o ilegal buscando evadir impuestos en el intercambio internacional de bienes y servicios e inversiones. Proviene de delitos económicos en general y del contrabando en particular. Esto ocurre también con mercaderías de comercialización expresamente prohibida (como estupefacientes o narcóticos, rollos de madera, pieles silvestres, medicamentos de fecha vencida, entre otros). Contra el intercambio trasponiendo fronteras en procura de mera evasión de impuestos se plantean soluciones económicas que permiten la incorporación de este tipo de capital no criminal a la economía formal: es blanqueo de activos pagando reducidas multas tributarias. En contraposición a ello, la lucha contra el capital cruento o sangriento debe ser fulminante, reduciéndolo a su mínima expresión posible.

COOPERACIÓN CONTRA LO INFORMAL, ILEGAL Y CRIMINAL. Para hacer frente exitosamente a todo lo descrito expresamente en las normas del Gafilat Paraguay está supeditado a la cooperación internacional con países de tecnología exitosa en estas lides.

Con algunos de ellos nuestro país se encuentra en óptimas relaciones internacionales. Merecen ser mencionados los EEUU, la Unión Europea, Israel, Brasil y otros más. Los sectores público y privado en nuestro país deberán evaluar en cada caso qué país ofrece más ventajas comparativas con el nuestro, sobre todo teniendo en cuenta que existen nuevos sectores infringiendo masivamente normas ya vigentes al respecto.

COOPERATIVAS VERSUS CRIMEN ORGANIZADO. El Gafilat ha tomado bajo la lupa a las cooperativas en Paraguay en el combate contra el financiamiento del terrorismo. A tal efecto, se trabaja con el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). Para ello, Seprelad (Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes) ha desarrollado un Sistema Integral de Reportes Operativos (SIRO), que incluye a todas las entidades cooperativas, no solamente a las del tipo A o B, sino a todas las de ahorro y crédito, independientemente de su tamaño.

Este control de las cooperativas se hizo necesario debido a la experiencia tenida en el pasado reciente con la Cooperativa San Cristóbal, en la que se había empleado un sistema pernicioso de lavado de dinero, aparentemente utilizado por narcoterroristas, durante la presidencia de Juan Carlos Ozorio Godoy.

(continuará