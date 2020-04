Medina es repudiada, sometida a prueba e investigación fiscal

La situación se agravó cuando dos personas que acudieron al mismo acontecimiento y tuvieron contacto con la diputada, dieron positivo al coronavirus. Se trata de la senadora liberal María Eugenia Bajac y un pastor evangélico.

A causa del hecho, el presidente del Congreso se vio obligado a ordenar el cierre de la sede legislativa y suspender todas las actividades parlamentarias.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó que el caso sea investigado y designó a la agente Belinda Bobadilla, a quien representantes del Ministerio de Salud debieron pedir auxilio para contactar con Medina para someterla a la prueba, ya que no podían hallarla.

“Llamo a la conciencia de la diputada para que se presente ante las autoridades sanitarias para que pueda someterse a las pruebas ya que estuvo en contacto con más de una persona portadora del Covid-19 durante su estadía en Perú”, comentó la fiscala a la Monumental 1080 AM.

Posteriormente, Medina comunicó en redes sociales que ya cumplió con el pedido.

“Esta mañana me realizaron la prueba para coronavirus Covid-19. Me comuniqué con el viceministro de Salud, Julio Rolón, para informarle que en ningún momento he presentado síntomas de la enfermedad. Gracias a todas las personas que me brindaron su apoyo”, expresó Medina en su Twitter.

No cumplió. La parlamentaria colorada viajó a Perú el pasado 12 de marzo y retornó entre el 15 y 16 de ese mes. Debía cumplir aislamiento por 15 días, es decir, hasta el 30 de marzo, pero el 25 de marzo asistió a la sesión, sin tapabocas, en la que se aprobó la Ley de Emergencia del Ejecutivo, incumpliendo la norma y exponiendo a sus colegas y funcionarios al riesgo de un eventual contagio.

Incluso, un día antes, estuvo reunida con un gran grupo de colegas, del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis, en una conversación sobre la enfermedad.

La fiscala Bobadilla señaló que está investigando si la diputada cumplió con la cuarentena, ya que si se comprueba que no, podría tratarse de un delito. “En el caso que no hayan cumplido con la cuarentena, es una figura penal. En el caso que al terminar presentó síntomas y de todos modos fue a sesionar o participó de alguna actividad, es otra figura penal”, remarcó.

La agente indicó que debe indagar además a los demás integrantes de la delegación, identificarlos y corroborar la fecha de ingreso al país y si cumplieron con los 15 días de aislamiento.

En un comunicado, la diputada dijo que sí cumplió con las disposiciones del Ministerio de Salud, cuando ni siquiera completó el aislamiento, por lo que fue cuestionada en las redes sociales.