Médico que asistió a Vita: “Es indignante”

“Vi que Tito estaba alterado. Pensé que tuvo problemas con algún hincha fanático. Me acerqué, me enteré de los disparos y vi en el piso a Vita, con pérdida de masa encefálica”, dijo a Radio Monumental.

“Para mí era imposible que sobreviva a semejante impacto de bala. El disparo fue de cerca, de uno a dos metros, tenía mucha pérdida de masa encefálica”, recordó.

Lo más terrible fue la nula capacidad de asistencia en casos de esta envergadura, lamentó el médico. La ambulancia era “un taxi con sirena”, ilustró. “Te sentís impotente, el sistema de emergencia no está preparado, el personal que está en la ambulancia no está entrenado, no sabe responder en casos de este tipo. Yo solicité elementos para intubar y no tenían”, expresó Servián.

“Para mí fue demasiado indignante todo. Me genera un repudio total hacia todo el sistema político y gubernamental”, reprochó, tras su experiencia del domingo.