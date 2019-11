Medicina de Uninter tiende a rebotar otra vez ante Aneaes

No solo funciona bajo medida cautelar, sino que tampoco está superando la prueba de calidad que establece la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Esta Redacción accedió a información extraoficial de que ningún par evaluador nacional quiere intervenir en el proceso de revisión de la carrera de Medicina de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter) de Ciudad del Este.

Ocurre que esa oferta académica, que no está habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), ya rebotó en su camino a la acreditación en el 2015.

En su segundo intento, recibió una postergación por parte de la Aneaes, en marzo del 2018. Como le asiste el derecho a pedir una revisión, por no estar conformes con la resolución del consejo directivo de la Aneaes, se conformó una comisión revisora.

Los pares, tras una nueva visita al local de la Uninter, “recomendaron no acreditar”, según información de fuentes fidedignas a la cual pudo acceder ÚH. Incluso, todo el proceso de acreditación quedó paralizado ahora ante la renuncia de los pares evaluadores: Pastor Roger Rolón, Francisco Duarte Legal y Sofía Bordón. Al parecer ningún par nacional quiere verificar el estado de esta universidad, en virtud a que la institución se encuentra en litigio con el Cones y eso sería motivo de incomodidad para ellos.

El 28 de octubre pasado la Aneaes debía constituir una nueva comisión revisora, en acuerdo con la universidad, ante la renuncia de los pares señalados. Pero esta cita se pospuso a solicitud de las autoridades de la Uninter.

Gladys Cardozo, secretaria privada de la rectora de Uninter, Nancy Romero, dijo que le consultaría si estaba disponible para dar declaraciones Hasta el cierre de esta edición no devolvió la llamada a ÚH.

EN LA MIRA. Mientras este proceso de revisión no concluya, la Aneaes todavía no puede divulgar que la carrera de Medicina de Uninter no está acreditada. Ese proceso entró en un compás de espera.

No obstante, en caso de confirmarse el rechazo, sería la segunda oportunidad en que rebota ante la Aneaes. Por lo que el ente rector podría, eventualmente, disponer la intervención de dicha carrera, la cual funciona con amparo otorgado por un juez de Ciudad del Este.

Como la Aneaes no puede aplicar sanción a la universidad, el Cones sacó una resolución en la que establece que “las carreras (de salud) a las que se les rechaza su acreditación en dos oportunidades serán intervenidas por el Cones y, en su caso, hasta clausuradas”, dijo en su momento Hildegardo González, ex presidente del órgano regulador.