Médica denuncia que fue apartada de su cargo por represalias

La huelga del personal de blanco está prevista para este jueves 23 de setiembre.

La directora del Hospital del populoso barrio, Norma Velázquez, negó las acusaciones.

“Yo estoy frente al Hospital de Barrio Obrero, frente a la Urgencia, sentada en el asfalto y yo no voy a salir de acá hasta que alguien dé la cara, voy a amanecer acá, voy a esperar, que sea sábado, domingo, no me voy a mover de aquí hasta que alguien me explique por qué me sacaron de mi departamento”, apuntó ayer la sindicalista.

Agregó que no se tomaron todos los recaudos establecidos en las normativas para apartarla del cargo, como los cinco días previos de aviso.

González señaló que su lectura de la situación es que se trata de una estrategia por parte del ministro de Salud, Julio Borba, quien cuenta con la complicidad del centro de salud, para que sus compañeros teman sumarse a la medida de fuerza.

La protesta está prevista por el reclamo de mejores condiciones salariales y carga horaria en los puestos de salud, para una mayor masa de doctores en hospitales públicos.

En respuesta al reclamo de la presidenta del Sinamed, la directora del Barrio Obrero, Norma Velázquez, manifestó que el cambio obedece a un pedido de la propia especialista, pero negó que se la saque del hospital o que se haya aprobado traslado alguno.

“Ella sigue formando parte de nuestro plantel”, remarcó.